Беременная Ида Галич отправилась в Антарктиду

Блогер Ида Галич, которая ждёт ребёнка, выбрала для себя экстремальное путешествие на южный полюс.
Беременная Ида Галич решила покорить Антарктиду. Вместе с женихом они отправились на самый холодный континент планеты.
Звезда Интернета призналась, что всегда мечтала побывать в Антарктиде.
"Мы преодолели пролив Дрейка. Всё отлично. За эти два дня, пока мы добирались до Антарктиды, я даже прошла более 22 тысяч шагов", — написала Ида в социальных сетях.
Галич поведала о своём хорошем аппетите и о том, что внутри себя она уже чувствует маленького человека.
Ранее Ида Галич похвасталась подарком от возлюбленного.
Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.
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