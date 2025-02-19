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Беременная Ида Галич отправилась в Антарктиду

0:47
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич, которая ждёт ребёнка, выбрала для себя экстремальное путешествие на южный полюс.

Блогер Ида Галич
Фото: https://vk.com/galichidaa by Телеграм-канал Иды Галич is licensed under public doman
Блогер Ида Галич

Беременная Ида Галич решила покорить Антарктиду. Вместе с женихом они отправились на самый холодный континент планеты.

Звезда Интернета призналась, что всегда мечтала побывать в Антарктиде.

"Мы преодолели пролив Дрейка. Всё отлично. За эти два дня, пока мы добирались до Антарктиды, я даже прошла более 22 тысяч шагов", — написала Ида в социальных сетях.

Галич поведала о своём хорошем аппетите и о том, что внутри себя она уже чувствует маленького человека.

Ранее Ида Галич похвасталась подарком от возлюбленного.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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