Дельфин, Гуф, Сироткин и другие известные артисты выступят на фестивале New Star Camp на Роза Хутор

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С 24 по 30 марта на главном российском горном курорте "Роза Хутор" при поддержке генерального партнёра Альфа-Банка пройдёт спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp, который вновь готов объединить профессионалов спорта, любителей активного отдыха и всех, кто хочет сделать уверенный шаг наверх в окружении единомышленников.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор New Star Camp на Роза Хутор

Выступят такие артисты как:

Дельфин,

GUF,

Сироткин,

Антоха МС,

Symbol с live-бэндом,

DJ Stonik1917,

FRIENDLY THUG 52 NGG,

группа "Второй Ка",

Biicla,

ЛАУД

и многие другие.

New Star Camp весны 2025 года подарит гостям ещё больше сцен, разнообразия жанров и артистов — в лайнапе более 70 музыкантов. Главной музыкальной точкой притяжения станет сцена Alfa Vibes Stage, которая на этот раз будет почти на треть масштабнее, и раскинется в самом сердце курорта, культовой веранде "Груша". Здесь мы ждём Дельфина с его главными хитами, BASEMENT (Salame, RIRI BENZO, STAS SATORI, KASHIN, LIL' ARCHI) с лайвом GUF, вечеринку от Диско клуб (Sputnik, лайв "Второй Ка", Dominique Mara, Mashkov), SYMBOL live band, а также группу Сироткин и ЛАУД.

Другим сюрпризом фестиваля станет новая сцена Echo Stage виртуального ассистента Алиса, где будет представлена самая актуальная российская электронная музыка. Незабываемую атмосферу подарят Sarabi, Izhevski, Errortica, Kovyazin D, Mashkov, а также ребята из СТАНЦИИ МЕТРО ГОРЬКОВСКАЯ: CALL ME ILYA, CAMZNAEW, MAKS BUYAKOV / ANTON BARDIN / DJ KRAS, BORIS REDWALL, и — сюрприз! — лайв FRIENDLY THUG 52 NGG.

За титул самой мультиформатной музыкальной площадки фестиваля на этот раз готова побороться сцена Дзена Mountain Stage на высоте 1600 метров. Здесь выступят DJ Stonik1917, СТЕРЕО ШИРИНА, Biicla и Кассета. Также сцена будет работать в формате новостной студии, где пройдут Meet&Greet с Антохой МС и другими музыкантами.

Отдельным событием программы станет выступление ALBLAK 52 перед награждением победителей джиб-контеста билайн night jam на высоте 1100 метров.

Уже полюбившиеся атмосферные вечеринки на билайн Local Stage этой весной пройдут в новом формате апрески. Играть на них будут локальные диджеи, как никто знающие, как устраивать вечеринки в горах.

Кроме того, музыка будет звучать на площадке Food Street. Тут пройдут легендарные вечеринки Сакс* ТУСА, которым в этом году исполняется 10 лет: ждём диджеев-райдеров и специального гостя, о котором расскажем чуть позже. Днем в сноупарке участники New Star Festivals djs — RICH RUDEBOYZ, Dee, Soul Dj Smirnoff, Pasha Bronx, Worm — будут поддерживать атмосферу для любителей горнолыжного спорта. Там же пройдет дневная вечеринка Ronin Bushido с участием Sergey Sanchez, D. A.L.I., M. E.G, NERAK. А в ночное время гостей фестиваля будут ждать на Win Party внутри ресторана "Груша”, которые Winline проведет вместе с Karl Chix, Sofia Rodina, Cancelled, Gevorg, Simonyan, Violet Ninja, Fantastic Fresh, Zok Zok, M. Ti.

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