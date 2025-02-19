Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уменьшите талию на 4 см всего за 10 дней с этими простыми упражнениями
А вы правильно купаете собаку? Вот как нужно это делать
Крупные выплаты для жителей Курской области – кому положены 65 тысяч рублей ежемесячно?
Важные изменения с марта: выплаты беременным, инвалидам и военным пенсионерам вырастут
Трамп разочарован Украиной: что он сказал о завершении конфликта?
ВС России контролируют дорогу Суджа — Рыльск в Курской области
Разговор Путина с Трампом обрушил цены на электроэнергию в Германии
Ольга Бузова повредила шею в попытке привлечь внимание Леди Гаги
Листья перца осыпаются, а вы грешите на погоду? На самом деле виновник намного коварнее

Дельфин, Гуф, Сироткин и другие известные артисты выступят на фестивале New Star Camp на Роза Хутор

3:44
Шоу-бизнес

С 24 по 30 марта на главном российском горном курорте "Роза Хутор" при поддержке генерального партнёра Альфа-Банка пройдёт спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp, который вновь готов объединить профессионалов спорта, любителей активного отдыха и всех, кто хочет сделать уверенный шаг наверх в окружении единомышленников.

New Star Camp на Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
New Star Camp на Роза Хутор

Выступят такие артисты как:

  • Дельфин,
  • GUF,
  • Сироткин,
  • Антоха МС,
  • Symbol с live-бэндом,
  • DJ Stonik1917,
  • FRIENDLY THUG 52 NGG,
  • группа "Второй Ка",
  • Biicla,
  • ЛАУД

и многие другие.

New Star Camp весны 2025 года подарит гостям ещё больше сцен, разнообразия жанров и артистов — в лайнапе более 70 музыкантов. Главной музыкальной точкой притяжения станет сцена Alfa Vibes Stage, которая на этот раз будет почти на треть масштабнее, и раскинется в самом сердце курорта, культовой веранде "Груша". Здесь мы ждём Дельфина с его главными хитами, BASEMENT (Salame, RIRI BENZO, STAS SATORI, KASHIN, LIL' ARCHI) с лайвом GUF, вечеринку от Диско клуб (Sputnik, лайв "Второй Ка", Dominique Mara, Mashkov), SYMBOL live band, а также группу Сироткин и ЛАУД.

Другим сюрпризом фестиваля станет новая сцена Echo Stage виртуального ассистента Алиса, где будет представлена самая актуальная российская электронная музыка. Незабываемую атмосферу подарят Sarabi, Izhevski, Errortica, Kovyazin D, Mashkov, а также ребята из СТАНЦИИ МЕТРО ГОРЬКОВСКАЯ: CALL ME ILYA, CAMZNAEW, MAKS BUYAKOV / ANTON BARDIN / DJ KRAS, BORIS REDWALL, и — сюрприз! — лайв FRIENDLY THUG 52 NGG.

За титул самой мультиформатной музыкальной площадки фестиваля на этот раз готова побороться сцена Дзена Mountain Stage на высоте 1600 метров. Здесь выступят DJ Stonik1917, СТЕРЕО ШИРИНА, Biicla и Кассета. Также сцена будет работать в формате новостной студии, где пройдут Meet&Greet с Антохой МС и другими музыкантами.

Отдельным событием программы станет выступление ALBLAK 52 перед награждением победителей джиб-контеста билайн night jam на высоте 1100 метров.

Уже полюбившиеся атмосферные вечеринки на билайн Local Stage этой весной пройдут в новом формате апрески. Играть на них будут локальные диджеи, как никто знающие, как устраивать вечеринки в горах.

Кроме того, музыка будет звучать на площадке Food Street. Тут пройдут легендарные вечеринки Сакс* ТУСА, которым в этом году исполняется 10 лет: ждём диджеев-райдеров и специального гостя, о котором расскажем чуть позже. Днем в сноупарке участники New Star Festivals djs — RICH RUDEBOYZ, Dee, Soul Dj Smirnoff, Pasha Bronx, Worm — будут поддерживать атмосферу для любителей горнолыжного спорта. Там же пройдет дневная вечеринка Ronin Bushido с участием Sergey Sanchez, D. A.L.I., M. E.G, NERAK. А в ночное время гостей фестиваля будут ждать на Win Party внутри ресторана "Груша”, которые Winline проведет вместе с Karl Chix, Sofia Rodina, Cancelled, Gevorg, Simonyan, Violet Ninja, Fantastic Fresh, Zok Zok, M. Ti.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Еда и рецепты
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой Аудио 
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Красота и стиль
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности Аудио 
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Садоводство, цветоводство
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
РФ и США в Эр-Рияде пришли к консенсусу по Зеленскому и выборам на Украине Любовь Степушова Несбыточные мечты и реальные планы: чего всё же достигнет Россия по итогам спецоперации? Виктор Пахомов Когда-то и Леонардо да Винчи могли выдать Шнобелевскую премию Сергей Лебедев
Соседи годами возятся с морковкой, а тут один трюк — и урожай вдвое больше
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
После такой подкормки виноград даст урожай ведрами
Последние материалы
Искусственный интеллект помог создать асфальт, который заживляет повреждения
Этот продукт может испортиться за сутки: как правильно хранить мясо
Осталось два километра: в ДНР ВС РФ вскоре захлопнут котёл для ВСУ
ВС РФ вытеснили ВС Украины из Свердликово в Сумскую область
Американский бизнес готовится к возвращению – но есть проблема: места почти не осталось
Больше не использую этот пищевой краситель — его запретили даже в США
Водители массово отказываются от дилеров — вот сколько они экономят
В России представили первый беспилотный трактор с гибридным приводом
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
В Сети объяснили, почему Леонардо Ди Каприо правильно сделал, улетев на частном самолёте во время пожаров в Калифорнии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.