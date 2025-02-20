Алексей Воробьёв язвительно ответил на критику после слов о неполноценности девушек с макияжем

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Не так давно Алексей Воробьёв возмутил общественность своим высказыванием о том, что девушки, которые пользуются косметикой, неполноценные, поскольку делают это для кого-то, а не для себя.

Фото: commons.wikimedia.org by Craft Cosmetics, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крафтовая косметика

Воробьёв привёл в качестве доказательства своих слов тот факт, что для себя можно краситься у себя дома перед сном, а если девушка красится перед выходом на улицу, это явно означает, что она зависит от чужого мнения.

После того как Воробьёва начали критиковать, он записал видеоответ и выложил его в своём блоге.

"Конечно же, я не прав, правы вы. Пересмотрите моё первое утверждение, в котором я говорю, что полноценная личность — это человек, который не ищет подтверждения своей точки зрения, ему плевать, что думают и говорят другие, потому вы, к сожалению, лишь подтверждаете мою теорию", — сказал Воробьёв.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий.



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