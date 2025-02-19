Жители деревни Грязь заметили свет в окнах замка Пугачёвой

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жители деревни Грязь стали замечать по вечерам свет в окнах замка Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* (внесён Минюстом в список иноагентов). Об этом они сообщили в беседе с NEWS.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Замок долгое время пустовал, однако теперь в нём появились признаки жизни. Помимо света, местные жители в последнее время не раз замечали дым, идущий из трубы хозяйственной постройки. Кто сейчас живёт в замке или наведывается в него, остаётся загадкой.

Ранее депутат Виталий Бородин высказал желание продать замок Пугачёвой и Галкина*, чтобы помочь военнослужащим, находящимся на СВО. Хозяева замка никак не комментировали такое предложение.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.