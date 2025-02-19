8-летний сын Собчак пытается выкроить время в плотном графике на встречу с отцом Виторганом

Ксения Собчак не возражает, чтобы её восьмилетний сын Платон виделся с отцом Максимом Виторганом. Причина, почему встретиться оказалось затруднительно, кроется в плотном графике мальчика.
Виторган опубликовал забавную переписку с сыном, в которой Платон показывает себя не по годам серьёзным и деловитым человеком. Когда Виторган выразил желание увидеться с Платоном, тот дал понять, что будет выбирать для этого подходящую дату.
"Ладно, я посмотрю, когда смогу по расписанию", — написал ребёнок отцу.
Ксения Собчак и Максим Виторган развелись в 2019 году. Сейчас Ксения замужем за Константином Богомоловым. По её словам, он прекрасно ладит с её сыном от первого брака.
Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.
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