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Алёна Водонаева жёстко высмеяла съедобный подарок Бенни Бланко для Селены Гомес

0:57
Шоу-бизнес

Алёна Водонаева время от времени в язвительной форме критикует Селену Гомес. Часто причиной насмешек становятся наряды, которые, по мнению Водонаевой, подчёркивают недостатки фигуры Селены. На этот раз российская знаменитость высмеяла съедобный подарок, который Бенни Бланко подарил на День всех влюблённых своей невесте Гомес.

Селена Гомес
Фото: flickr.com by Amanda Nobles, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Селена Гомес

Бланко подарил возлюбленной сырную ванну и выложил на полу надпись из начос "Я тебя люблю". Гомес была в восторге от такого оригинального сюрприза, но Водонаева в своей обычной манере разнесла его в пух и прах.

"Романтический сюрприз от Бенни Бланко для Селены Гомес на День всех влюблённых. Ванна с сырным соусом и надпись из начос. Пищевые предпочтения пары, в принципе, у них на лицах написаны. Так что неудивительно", — написала Водонаева.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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