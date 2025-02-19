Сати Казанова рассказала, почему её муж-итальянец захотел присутствовать на родах

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сати Казанова рассказала в интервью изданию Hello!, что её муж Стефано Тиоццо присутствовал вместе с ней на родах. С самого начала он знал, что будет рядом с Сати в этот ответственный момент, потому что у него есть огромное желание всегда и во всём поддерживать супругу.

Фото: commons.wikimedia.org by Olga-lisenkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ёлочные игрушки

"Теперь он говорит, что мужчины многое теряют, если не присутствуют на родах вместе с женщиной. К тому же муж здорово помогал. Если бы не он, мне бы пришлось намного сложнее. Ментально я была спокойна рядом с ним, хотя и по своей натуре сложностей не боюсь", — поделилась певица.

Во время родов бывшая участница группы "Фабрика" чувствовала тепло, любовь и заботу со стороны мужа. Кроме того, благодаря массажу поясницы, который он делал Сати, она не испытывала сильной боли.

Исполнительница рассказала, что она, к счастью, так и не узнала, что такое послеродовая депрессия. Казанова рада своей новой роли и не скучает по тем временам, когда у неё не было ребёнка.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.



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