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Врач объяснил, сможет ли Тигран Кеосаян выйти из комы спустя полтора месяца

0:59
Шоу-бизнес

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин оценил шансы режиссёра Тиграна Кеосаяна выйти из длительной комы.

Врач
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач

Медик объяснил, что существует несколько степеней тяжести нахождения в коме. Они зависят от длительности пребывания в коматозном состоянии.

Он отметил, что многое зависит о того, реагирует ли человек на внешние раздражители или нет.

Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что её муж Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти.

"Чем дольше человек находится в состоянии комы, тем ниже вероятность, что он придет в себя и восстановится", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Кондрахин объяснил, что бывали очень редкие случаи, когда человек пребывал в коме 30 лет, а потом возвращался к жизни.

Хорошим знаком, по словам медика, станут моменты, когда человек будет пробуждаться из комы.

Уточнения

Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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