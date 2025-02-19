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Бывший ямальский депутат Елена Лаптандер написала песню ко Дню оленевода

1:10
Шоу-бизнес

Бывший ямальский депутат и певица Елена Лаптандер решила воспеть всех оленеводов и написала песню, посвящённую этой профессии. Поводом для такого творчества стал приближающийся День оленевода, который пройдёт в конце марта. Это главный праздник ЯНАО.

Северные олени
Фото: commons.wikimedia.org by Yulia Kolosova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Северные олени

В песне Елена восхищается лучшими мужскими и просто человеческими качествами представителя этой профессии и называет его альфа-оленеводом. Лирическая героиня песни влюбилась в одного из таких мужчин и хочет продолжить с ним свой род. В клипе певица предстала в осовремененном национальном костюме.

Экс-депутат опубликовала клип в своих соцсетях. Подписчики восторженно отреагировали и написали множество комплиментов Елене и её новому хиту.

"Есть много прекрасных песен, которые воспевают нужные и любимые профессии. Но не каждый догадывается о том, что есть ещё такая уникальная, закреплённая законодательством профессия, как оленевод, и я её воспеваю", — написала Елена.

Об этом сообщает muksun.fm.

Уточнения

Оленево́дство — отрасль животноводства, занимающаяся разведением и использованием северных оленей, а также благородного оленя и пятнистого оленя с целью получения пантов, мяса и другой продукции.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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