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Елена Борщёва показала архивные кадры с участницами шоу Comedy Woman

0:51
Шоу-бизнес

Юмористка Елена Борщёва показала участниц Comedy Woman на заре работы женского шоу.

Comedy Woman
Фото: https://www.instagram.com/lenaborshcheva by Инстаграм Елены Борщёвой is licensed under public doman
Comedy Woman

Елена Борщёва опубликовала в социальных сетях кадры, на которых запечатлены Наталья Еприкян, Наталья Медведева, Екатерина Варнава, Екатерина Скулкина и другие звёзды популярного комедийного шоу.

"На первой я как будто претендую на роль Варнавы. А Катя Скулкина просто на что-то претендует. Тут наши первые гастроли и участницы, которые не попали в телеверсию", — написала под снимком Борщёва.

Юмористическая актриса погрузилась в ностальгию в те времена, когда 17 лет назад стартовал женский телевизионный проект.

Ранее режиссёр Люк Бессон похвалил Елену Борщёву за особенный кинематографический голос.

Уточнения

Comedy Woman (произносится «ка́меди ву́мен»; ранее Made in Woman) — российское юмористическое шоу производства компании «Comedy Club Production», выходившее на телеканале ТНТ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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