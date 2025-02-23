Елена Борщёва показала архивные кадры с участницами шоу Comedy Woman

Юмористка Елена Борщёва показала участниц Comedy Woman на заре работы женского шоу.
Елена Борщёва опубликовала в социальных сетях кадры, на которых запечатлены Наталья Еприкян, Наталья Медведева, Екатерина Варнава, Екатерина Скулкина и другие звёзды популярного комедийного шоу.
"На первой я как будто претендую на роль Варнавы. А Катя Скулкина просто на что-то претендует. Тут наши первые гастроли и участницы, которые не попали в телеверсию", — написала под снимком Борщёва.
Юмористическая актриса погрузилась в ностальгию в те времена, когда 17 лет назад стартовал женский телевизионный проект.
Ранее режиссёр Люк Бессон похвалил Елену Борщёву за особенный кинематографический голос.
Comedy Woman (произносится «ка́меди ву́мен»; ранее Made in Woman) — российское юмористическое шоу производства компании «Comedy Club Production», выходившее на телеканале ТНТ.
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