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Лена Ленина заступилась за Седокову: выпустила бы мерч чёрная вдова

1:09
Шоу-бизнес

Светская львица Лена Ленина объяснила, почему не стоит обвинять в пиаре на смерти Яниса Тиммы Анну Седокову.

Светская львица Лена Ленина и певица Анна Седокова
Фото: https://www.instagram.com/lenaleninaofficial by Инстаграм Анны Седоковой is licensed under public doman
Светская львица Лена Ленина и певица Анна Седокова

Лена Ленина обратила внимание на то, что в пабликах продолжаются нападки на Анну Седокову.

Она признала, что трагедия, связанная со смертью молодого баскетболиста, её тоже сильно потрясла.

Бизнесвумен заверила, что Анна не "циничная тварь".

Ленина считает, что беспринципная женщина на месте Седоковой пиарилась бы на гибели супруга.

"Выпустила бы мерч какой-нибудь, например, продавала бы свитшоты с надписью "Черная вдова". (Самоиронично и цинично)… Или школу юных баскетболистов памяти мужа "Tеam Тимма", — написала светская львица в социальных сетях.

Ленина отметила, что Анна Седокова ничем подобным не занимается, а просто пытается продолжать работать — петь и давать концерты.

"Когда же закончится гнев народа?" — задалась вопросом бизнесвумен.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова дала первый концерт после смерти Яниса Тиммы.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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