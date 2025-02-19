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Психолог на примере Лепса и Логинова оценила отношения с большой разницей в возрасте

1:27
Шоу-бизнес

Психолог Надежда Резенова проанализировала плюсы и минусы отношений актёра Виктора Логинова, который старше своей возлюбленной на 23 года и певца Григория Лепса с 44-летней разницей в возрасте.

Певец Григорий Лепс
Фото: https://vk.com/official_leps by ВК-аккаунт Григория Лепса is licensed under public doman
Певец Григорий Лепс

Психолог объяснила, что сейчас понятия нормы для возраста влюблённых не существует. Главный вопрос заключается в том, что желают получить от отношений партнёры.

Ранее телесваха Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин.

"Если обоим партнёрам хорошо, никто никого не принуждает, если их удовлетворяет то, что происходит в отношениях, это норма", — цитирует слова психолога URA.RU.

Эксперт отметила, что девушки, желающие связать свою жизнь с возрастными мужчинами, нередко являются инфантильными, так как видят в избраннике отца.

Резенова отмечает, что у 62-летнего Григория Лепса и его 18-летней возлюбленной Авроры Кибы могут возникнуть проблемы в общении из-за солидной разницы в возрасте.

"О чём им говорить? Какие ценности их объединяют, и есть ли они? Если с этим всё в порядке, то можно только порадоваться за такие пары", — выразила своё мнение специалист.

Психолог отметила, что гармоничные союзы получаются, когда супруги разделяют общие ценности и стремятся к единой цели.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, народный артист Российской Федерации.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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