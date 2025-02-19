Психолог на примере Лепса и Логинова оценила отношения с большой разницей в возрасте

Психолог Надежда Резенова проанализировала плюсы и минусы отношений актёра Виктора Логинова, который старше своей возлюбленной на 23 года и певца Григория Лепса с 44-летней разницей в возрасте.
Психолог объяснила, что сейчас понятия нормы для возраста влюблённых не существует. Главный вопрос заключается в том, что желают получить от отношений партнёры.
Ранее телесваха Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин.
"Если обоим партнёрам хорошо, никто никого не принуждает, если их удовлетворяет то, что происходит в отношениях, это норма", — цитирует слова психолога URA.RU.
Эксперт отметила, что девушки, желающие связать свою жизнь с возрастными мужчинами, нередко являются инфантильными, так как видят в избраннике отца.
Резенова отмечает, что у 62-летнего Григория Лепса и его 18-летней возлюбленной Авроры Кибы могут возникнуть проблемы в общении из-за солидной разницы в возрасте.
"О чём им говорить? Какие ценности их объединяют, и есть ли они? Если с этим всё в порядке, то можно только порадоваться за такие пары", — выразила своё мнение специалист.
Психолог отметила, что гармоничные союзы получаются, когда супруги разделяют общие ценности и стремятся к единой цели.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, народный артист Российской Федерации.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?