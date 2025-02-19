Адвокат оценил шансы Игоря Николаева выиграть суды по авторским правам

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Адвокат Евгений Тонкий рассказал, сумеет ли Игорь Николаев добиться справедливости в суде по поводу защиты своих авторских прав.

Фото: https://vk.com/igornikolaev__music by Инстаграм Игоря Николаева is licensed under public doman Певец Игорь Николаев

Игорь Николаев пытается через суд защитить фразу из своего знаменитого хита "Выпьем за любовь". В 2023 году Игорь Николаев зарегистрировал в "Роспатенте" товарный знак "Выпьем за любовь".

При этом на маркетплейсах продаются товары с данной фразой. Певец вступил в юридическое противоборство с продавцами футболок и кружек, которые незаконно используют его фразу "Выпьем за любовь". Он требует выплат компенсации в размерах 800 тысяч рублей и 250 тысяч рублей.

"Размер компенсации снижается судами, на это влияют такие обстоятельства, как: известность товарного знака, количество доказанных фактов незаконного использования товарного знака, продолжительность незаконного использования", — цитирует слова адвоката URA.RU.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).



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