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Как развивался конфликт Агаты Муцениеце и Павла Прилучного

1:25
Шоу-бизнес

Публичный конфликт между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным стал одной из самых скандальных тем в шоу-бизнесе. Как разгорался спор между супругами?

Актёр Павел Прилучный с детьми
Фото: https://vk.com/priluchny by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman
Актёр Павел Прилучный с детьми

В 2020 году Муцениеце и Прилучный расторгли свой брак, однако не смогли договориться о содержании детей и их месте жительства.

В 2024 году, несмотря на решение суда, который постановил, что что дети будут жить с матерью, Тимофей перебрался жить к отцу, который женат на Зепюр Брутян.

Агата жаловалась на то, что сын перестал с ней общаться. Она уверена, что мальчика против неё настраивает Прилучный и его новая супруга.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, что случайно столкнулась с 12-летним сыном Тимофеем в супермаркете, и у них с наследником состоялся тяжёлый разговор.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", мать Павла Прилучного подала иск на взыскание алиментов на её содержание. Брутян официально потребовала алименты на их общего годовалого сына Микаэля. Это могло повлиять на размер алиментов, который актёр платит детям от первого брака.

После этого Прилучный потребовал через суд, чтобы дети жили у него. Дочка актёра осталась жить с матерью, а сын предпочёл жить с отцом.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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