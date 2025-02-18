Певицу Шакиру госпитализировали после её приезда в Бразилию

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Шакира объяснила, что ей придётся отменить концерт в Перу, так как врачи запретили ей выступать.

Фото: https://vk.com/shaki by ВК-аккаунт певицы Шакиры is licensed under public doman Певица Шакира

Поп-звезда колумбии Шакира была госпитализирована на скорой помощи с болями в животе, что заставило её отменить концерт, запланированный на это воскресенье.

Ранее актриса Шерон Стоун показала свою мать после падения и госпитализации.

"Врачи мне сообщили, что я не в состоянии провести шоу сегодня вечером", — написала звезда в социальных сетях.

48-летняя певица рассказала, что пока будет находиться в больнице.

Шакира прибыла в Бразилию 15 февраля, однако проблемы со здоровьем нарушили планы знаменитости.

Уточнения

Шаки́ра Изабе́ль Меба́рак Рипо́ль род. 2 февраля 1977, Барранкилья), более известная мононимно как Шакира (Shakira) — колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель.



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