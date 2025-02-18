Дочери Виталия Гогунского Милане Стар подарили квартиру в центре Москвы

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследница звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского Милана Стар стала обладательницей дорогостоящей недвижимости в Москве.

Фото: https://vk.com/milana_star by ВК-аккаунт Миланы Стар is licensed under public doman Блогер Милана Стар

Мама 15-летней Миланы Стар записала видео в социальных сетях, в котором дарит девочке ключи от квартиры в центре Москвы в честь дня рождения подростка.

Милана очень эмоционально отреагировала на королевский подарок, так как именно об этом она и мечтала.

"Подвели итоги. Квартира в центре Москвы. Милусик, продолжай мечтать глобально. Хочешь много — много получишь!" — прокомментировала свой шикарный подарок женщина.

Милана Стар — настоящая звезда Интернета в подростковой среде. Девушка поёт песни и снимает ролики.

Уточнения

Milana Star или просто Мила́на (настоящее имя — Мила́на Вита́льевна Маирко, род. 17 февраля 2010, Москва) — российская певица и видеоблогер.



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