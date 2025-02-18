Лолита Милявская рассекретила размер своей пенсии

Певица Лолита Милявская пожаловалась на бедственное финансовое положение и заявила, что учится жить теперь только на социальные выплаты.
Лолита Милявская после отмены своих концертов отправилась в дешёвый супермаркет, чтобы закупиться продуктами питания.
Певица объяснила, что ей повысили пенсию до 27 тысячи рублей. Квартплата у неё составляет 24 тысячи рублей, поэтому на жизнь звезде остаётся всего лишь 3 тысячи рублей.
Она обратила внимание на готовый завтрак за 183 рубля и яйца за 99 рублей. Заинтересовали знаменитость также недорогие крупы.
Звезда призналась, что как бы она ни считала, но получается, что ей придётся пить только воду из-под крана.
Ранее Лолита объяснила, что ничего не ест, так как ждёт, пока кто-нибудь оставит ей корочку хлеба.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и Украинская эстрадная певица, актриса, телеведущая.
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