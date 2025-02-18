Мама Тимати о внучке: не переживайте, Алиса не будет певицей

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объяснила, почему её внучка Алиса не пойдёт по стопам отца.

Фото: https://vk.com/simona_chernomorskaya by ВК-аккаунт Симоны Юнусовой is licensed under public doman Дочка рэпера Тимати Алиса

Мама Тимати опубликовала в социальных сетях видео, на котором её десятилетняя внучка Алиса поёт забавные песни.

"Наши занятия вокалом. Не переживайте, Алиса не будет певицей, таких "певиц" и без неё хватает", — написала под кадрами Симона Юнусова.

Женщина отметила, что её внучка осваивает актёрскую импровизацию. Она уверена, что занятия, которые приносят девочке удовольствие, обязательно пойдут ей на пользу.

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати приобрёл необычную картину для своей коллекции.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



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