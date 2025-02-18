Светлана Бондарчук заступилась за Влада Лисовца, который скрывает свою болезнь

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Светлана Бондарчук объяснила, почему не все люди хотят выносить свои болезни на публику после новости о тяжёлом недуге Влада Лицовца.

Фото: https://vk.com/lisovetsvladislav by Вк-аккаунт Влада Лисовца is licensed under public doman Стилист Влад Лисовец

Светлана Бондарчук пожелала всем здоровья и отметила, что каждый человек имеет право не распространяться на тему своих болезней. Она отметила, что каждый человек выбирает тот путь, который кажется ему более приемлемым.

"Есть масса примеров, когда известные люди проходят подобный путь открыто, им это помогает, поддерживает и мотивирует. Но есть люди, которым по миллиону причин не хочется огласки", — выразила своё мнение Светлана.

Она призвала публику не лезть в чужую медкнижку.

Ранее Влад Лисовец вышел на связь и признал, что проблемы со здоровьем у него действительной есть. Стилист призвал не сгущать краски и объяснил, что уже вплотную занялся своим лечением.

Уточнения

Владисла́в Васи́льевич Лисове́ц (род. 9 августа 1972, Баку, Азербайджанская ССР) — российский стилист, опытный знаток моды, теле- и радиоведущий, предприниматель, владелец сети салонов красоты.



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