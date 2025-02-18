Оксана Самойлова трогательно поздравила сына Давида с днём рождения

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова устроила сыну Давиду день рождения в чёрных тонах с розами.

Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman Сын блогера Оксаны Самойловой Давид

Оксана Самойлова опубликовала в социальных сетях серию снимков с сыном Давидом от рэпера Джигана в чёрно-красных тонах. Мальчику исполнилось 5 лет.

"5 лет, как я каждый день благодарю Бога за то, что подарил мне сына. Мой самый замечательный, самый добрый, самый интеллигентный, самый воспитанный мальчик", — написала блогер под снимками.

Супруга Джигана поражена тем, что сын у неё "идеальный малыш". Она призналась наследнику в любви.

Не все подписчики Самойловой оценили креатив в оформлении праздника для пятилетнего мальчика. Красные розы показались многим странным атрибутом дня рождения ребёнка.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.



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