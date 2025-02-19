Арина Шарапова раскрыла, чего страшно боялись советские телеведущие

Известная ещё по советским временам телеведущая Арина Шарапова рассказала YouTube-каналу PROжизнь, что, когда она только начала работать на телевидении, многие женщины-коллеги пытались ей навредить и даже подменяли текст.
Шарапова связывает такую неприязнь с женской конкуренцией. Она изначально была готова к подвохам и быстро на них реагировала, однако всё же ей было тяжело. В самый трудный момент Шарапова обратилась за помощью к Вере Шебеко и Валентине Леонтьевой, с которыми у неё были хорошие отношения, и была удивлена тем, что от них услышала.
Оказалось, что Шебеко и Леонтьева боялись сглаза и носили булавки под одеждой. Это же они предложили делать и Шараповой, но она посчитала такую суеверность глупостью. К тому же, будучи верующим человеком, она убеждена в том, что нет ничего сильнее молитвы.
"У меня был шок, когда коммунисты, состоявшие в партии, вдруг заговорили о булавках. Это чушь какая-то!" — заявила Шарапова.
Ари́на Ая́новна Шара́пова (род. 30 мая 1961, Москва) — российская телеведущая, тележурналист, преподаватель и общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?