Арина Шарапова раскрыла, чего страшно боялись советские телеведущие

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная ещё по советским временам телеведущая Арина Шарапова рассказала YouTube-каналу PROжизнь, что, когда она только начала работать на телевидении, многие женщины-коллеги пытались ей навредить и даже подменяли текст.

Фото: unsplash.com by Fabian Irsara, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тёмный лес

Шарапова связывает такую неприязнь с женской конкуренцией. Она изначально была готова к подвохам и быстро на них реагировала, однако всё же ей было тяжело. В самый трудный момент Шарапова обратилась за помощью к Вере Шебеко и Валентине Леонтьевой, с которыми у неё были хорошие отношения, и была удивлена тем, что от них услышала.

Оказалось, что Шебеко и Леонтьева боялись сглаза и носили булавки под одеждой. Это же они предложили делать и Шараповой, но она посчитала такую суеверность глупостью. К тому же, будучи верующим человеком, она убеждена в том, что нет ничего сильнее молитвы.

"У меня был шок, когда коммунисты, состоявшие в партии, вдруг заговорили о булавках. Это чушь какая-то!" — заявила Шарапова.

Уточнения

Ари́на Ая́новна Шара́пова (род. 30 мая 1961, Москва) — российская телеведущая, тележурналист, преподаватель и общественный деятель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.