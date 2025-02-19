Из-за одной особенности внешности Анастасия Решетова была жертвой насмешек в школе

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня Анастасия Решетова — уверенная в себе и довольная своей внешностью, как и подобает фотомодели, однако так было не всегда. В школе будущую знаменитость дразнили из-за её высокого роста. Грустными воспоминаниями Анастасия поделилась в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анастасия Решетова

В детстве, подвергаясь насмешкам, Решетова ещё не понимала, что высокий рост — это не признак уродства. Она страшно переживала из-за того, что на неё показывали пальцами и смеялись над ней, и из-за этого даже начала сутулиться.

"Это сейчас я понимаю, что высокие девушки великолепны, но в детстве очень сильно горбилась, чтобы хоть как-то скрыть свой рост", — рассказала Решетова.

Позже она изменила свои установки, приняла свою внешность и исправила осанку благодаря стретчингу.

"Как видите, теперь в моём гардеробе есть туфли на каблуке и меня совершенно не смущает мой рост — 180 сантиметров", — заключила Анастасия.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.



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