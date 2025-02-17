Екатерина Стриженова рассказала о последних часах жизни Олега Стриженова

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова почтила память своего тестя Олега Стриженова в 9-й день после смерти актёра.

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman Актёр Олег Стриженов

Екатерина Стриженова вспомнила слова реаниматолога, который пытался спасти жизнь народного артиста СССР Олега Стриженова.

"Реаниматолог нам сказал, что папа сейчас как альпинист, сорвавшийся в пропасть, успевший в полете зацепиться ледорубом за скалу и может снова сорваться", — написала Екатерина в социальных сетях.

Она сопроводила свой пост кадрами из фильмов с участием Стриженова-старшего.

Звезда ТВ отметила, что, когда Олег Александрович боролся за жизнь, его родные стояли у постели больного и пытались сказать важные слова в надежде на то, что глава большой семьи их слышит.

"Сегодня 9 дней, Царствие небесное", — помолилась за тестя Екатерина.

Ранее Александр Стриженов рассказал о последнем обращении отца к зрителям.

Уточнения

Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край — 9 февраля 2025, Москва) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).



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