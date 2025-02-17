Екатерина Стриженова рассказала о последних часах жизни Олега Стриженова

Телеведущая Екатерина Стриженова почтила память своего тестя Олега Стриженова в 9-й день после смерти актёра.
Екатерина Стриженова вспомнила слова реаниматолога, который пытался спасти жизнь народного артиста СССР Олега Стриженова.
"Реаниматолог нам сказал, что папа сейчас как альпинист, сорвавшийся в пропасть, успевший в полете зацепиться ледорубом за скалу и может снова сорваться", — написала Екатерина в социальных сетях.
Она сопроводила свой пост кадрами из фильмов с участием Стриженова-старшего.
Звезда ТВ отметила, что, когда Олег Александрович боролся за жизнь, его родные стояли у постели больного и пытались сказать важные слова в надежде на то, что глава большой семьи их слышит.
"Сегодня 9 дней, Царствие небесное", — помолилась за тестя Екатерина.
Ранее Александр Стриженов рассказал о последнем обращении отца к зрителям.
Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край — 9 февраля 2025, Москва) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988).
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