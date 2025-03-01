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Лера Кудрявцева высказалась о вреде гаджетов для детей

0:53
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на новость о том, что Минпросвещения хочет оградить детей возрастом до двух лет от гаджетов.

Ребёнок с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ребёнок с телефоном

Кудрявцева разместила в своём Telegram-канале новость о том, что гаджеты негативно влияют на интеллектуальные и коммуникативные функции детей.

В этом уверена глава департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства Лариса Фальковская.

Телеведущая согласна с тем, что такая проблема существует, но отметила, что данное решение сильно запоздало.

"К сожалению, об этом поздно задумались. Вот так посмотришь, а дети с гаджетами в руках практически с пелёнок", — написала звезда ТВ в своём микроблоге.

Ранее Лера Кудрявцева высказалась о новом тренде на странные пластические операции.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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