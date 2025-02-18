Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ищите причину плохого сна в настоящем? Попробуйте заглянуть в детство
Как понять, боится ли вас кошка? Поведенческие сигналы питомца
В двух российских регионах одновременно объявили о ракетной опасности
Черви в рыбе: "Перекресток" снял с продажи партию красной рыбы марки "Люди любят"
Водитель сзади дышит в бампер? Вот как мягко, но доходчиво объяснить ему ПДД
Салат из кальмаров с луковой заправкой — вкуснее, чем у свекрови: муж удивится, а гости потребуют рецепт
Секрет пышного дрожжевого теста: добавляем один простой ингредиент, и оно гарантированно поднимется
Как избежать распространения заболеваний в саду: что делать с растительными отходами
Первый астронавт с ограниченными возможностями: Джон Макфолл готовится к миссии на МКС

Мошенники добрались до Якубовича: телеведущий разоблачил самозванцев

0:49
Шоу-бизнес

Телеведущий Леонид Якубович объяснил, как мошенники воспользовались его именем.

Телеведущий Леони Якубович
Фото: https://www.instagram.com/yakubovitch by Инстаграм Леонида Якубовича is licensed under public doman
Телеведущий Леони Якубович

Ведущий шоу "Поля чудес" призвал подписчиков в социальных сетях не читать "жёлтые СМИ" и проверять источники информации.

"Официально заявляю, что появившееся и тут же исчезнувшее провокационное якобы "интервью" якобы от моего имени — абсолютная фальшивка", — написал Леонид Аркадьевич в "Инстаграме"*.

79-летний ведущий назвал авторов недостоверной информации о нём мошенниками и самозванцами.

Ранее Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Еда и рецепты
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена? Аудио 
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить
Наука и техника
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Хотите арбузы в своем саду? Этот секрет позволит вырастить их даже в Сибири
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Торт без хлопот: быстрый рецепт десерта с заварным кремом для неожиданных гостей
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем
Простая и изумительно вкусная закуска: готовим свекольный салат с жареным лучком, который понравится всем
Последние материалы
Черви в рыбе: "Перекресток" снял с продажи партию красной рыбы марки "Люди любят"
Водитель сзади дышит в бампер? Вот как мягко, но доходчиво объяснить ему ПДД
Салат из кальмаров с луковой заправкой — вкуснее, чем у свекрови: муж удивится, а гости потребуют рецепт
Секрет пышного дрожжевого теста: добавляем один простой ингредиент, и оно гарантированно поднимется
Как избежать распространения заболеваний в саду: что делать с растительными отходами
Мошенники добрались до Якубовича: телеведущий разоблачил самозванцев
Первый астронавт с ограниченными возможностями: Джон Макфолл готовится к миссии на МКС
Сквоттеры на Майорке: туристы отменяют поездки из-за незаконных жильцов
Секреты выбора идеального нижнего белья: забудьте о натирании и дискомфорте
Конкуренция за уран обостряется — кто может остаться без ресурсов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.