Мошенники добрались до Якубовича: телеведущий разоблачил самозванцев

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Леонид Якубович объяснил, как мошенники воспользовались его именем.

Фото: https://www.instagram.com/yakubovitch by Инстаграм Леонида Якубовича is licensed under public doman Телеведущий Леони Якубович

Ведущий шоу "Поля чудес" призвал подписчиков в социальных сетях не читать "жёлтые СМИ" и проверять источники информации.

"Официально заявляю, что появившееся и тут же исчезнувшее провокационное якобы "интервью" якобы от моего имени — абсолютная фальшивка", — написал Леонид Аркадьевич в "Инстаграме"*.

79-летний ведущий назвал авторов недостоверной информации о нём мошенниками и самозванцами.

Ранее Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).



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