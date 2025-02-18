Мошенники добрались до Якубовича: телеведущий разоблачил самозванцев

Телеведущий Леонид Якубович объяснил, как мошенники воспользовались его именем.
Ведущий шоу "Поля чудес" призвал подписчиков в социальных сетях не читать "жёлтые СМИ" и проверять источники информации.
"Официально заявляю, что появившееся и тут же исчезнувшее провокационное якобы "интервью" якобы от моего имени — абсолютная фальшивка", — написал Леонид Аркадьевич в "Инстаграме"*.
79-летний ведущий назвал авторов недостоверной информации о нём мошенниками и самозванцами.
Ранее Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу.
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).
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