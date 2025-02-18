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Директор Гагариной опроверг информацию о том, что её новую песню написал Меладзе

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Шоу-бизнес

31 января состоялась премьера новой песни Полины Гагариной "Танец перед зеркалом", автором которой указывается Лев Вольпин.

Микрофон
Фото: commons.wikimedia.org by Lestat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Микрофон

В скором времени в СМИ стала распространяться информация о том, что на самом деле песню написал Константин Меладзе и продал её под чужим именем. Поводом для таких подозрений послужило удивительное сходство со стилем, в котором пишет брат Валерия Меладзе.

Концертный директор Полины Гагариной Сергей Сметанин заявил в беседе с ТАСС, что слухи об авторстве Меладзе — фейк, и добавил, что в данном случае можно доверять лишь официальной информации.

"Это всё слухи и домыслы. Имя автора указано на всех стримингах, и это есть в открытом доступе. Вы можете сами ознакомиться и взять оттуда имя, фамилию, инициалы и так далее", — сказал Сметанин.

 

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).

Константи́н Шо́тович Мела́дзе (груз. კონსტანტინე შოთას ძე მელაძე, укр. Костянтин Шотович Меладзе; род. 11 мая 1963, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — советский и украинский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер и аранжировщик. Заслуженный деятель искусств Украины (2012).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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