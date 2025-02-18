Садальский рассказал о конфликте Михаила Ефремова с Никитой Михалковым

Актёр Станислав Садальский объяснил, почему режиссёр Никита Михалков испытывает неприязнь к актёру Михаилу Ефремову.
Садальский рассказал, что в 2007 году Михаил Ефремов исполнил роль в фильме Михалкова "12".
"Через 13 лет, Михаил Олегович попал в смертельное ДТП, и Михалков негативно высказался о коллеге, который натворил бед", — написал заслуженный артист РСФСР в "Инстаграме"*.
Садальский поведал, что на мероприятии в честь премьеры фильма Ефремов преследовал Михалкова, который прогуливался в компании президента.
Нетрезвый актёр призывал гуляющих покаяться. В один момент Михалков не выдержал, схватил актёра и пригрозил ему, что больше не снимет его ни в одной кинокартине.
На это Ефремов, по словам Садальского, заявил, что потерпит до момента смерти режиссёра.
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Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.
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