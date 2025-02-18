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Садальский рассказал о конфликте Михаила Ефремова с Никитой Михалковым

Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский объяснил, почему режиссёр Никита Михалков испытывает неприязнь к актёру Михаилу Ефремову.

Актёр Михаил Ефремов
Фото: https://vk.com/mihailefremov by ВК-аккаунт Михаила Ефремова is licensed under public doman
Актёр Михаил Ефремов

Садальский рассказал, что в 2007 году Михаил Ефремов исполнил роль в фильме Михалкова "12".

"Через 13 лет, Михаил Олегович попал в смертельное ДТП, и Михалков негативно высказался о коллеге, который натворил бед", — написал заслуженный артист РСФСР в "Инстаграме"*.

Садальский поведал, что на мероприятии в честь премьеры фильма Ефремов преследовал Михалкова, который прогуливался в компании президента.

Нетрезвый актёр призывал гуляющих покаяться. В один момент Михалков не выдержал, схватил актёра и пригрозил ему, что больше не снимет его ни в одной кинокартине.

На это Ефремов, по словам Садальского, заявил, что потерпит до момента смерти режиссёра.

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Уточнения

Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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