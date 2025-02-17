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Елена Малышева заявила о новом прорыве в лечении ожирения

Шоу-бизнес

Теледоктор Елена Малышева рассказала о препарате, который, по её словам, эффективно помогает бороться с ожирением.

Телеведущая Елена Малышева
Фото: https://vk.com/zdorovie_info by Инстаграм Елены Малышевой is licensed under public doman
Телеведущая Елена Малышева

Елена Малышева рассказала о прорыве в лечении ожирения. Она заявила, что ей представили следующее поколение "Оземпика", "Квинсенты" и "Велгии".

Она назвала новый препарат аналогом Mounjaro.

"Называется Тирзетта". Уникальная шприц-ручка выставляет и вводит дозу автоматически!" — написала телеведущая в "Инстаграме"*.

Ранее Дана Борисова пожаловалась на побочные эффекты похудения на "Оземпике".

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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