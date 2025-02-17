Елена Малышева заявила о новом прорыве в лечении ожирения

Теледоктор Елена Малышева рассказала о препарате, который, по её словам, эффективно помогает бороться с ожирением.
Елена Малышева рассказала о прорыве в лечении ожирения. Она заявила, что ей представили следующее поколение "Оземпика", "Квинсенты" и "Велгии".
Она назвала новый препарат аналогом Mounjaro.
"Называется Тирзетта". Уникальная шприц-ручка выставляет и вводит дозу автоматически!" — написала телеведущая в "Инстаграме"*.
Ранее Дана Борисова пожаловалась на побочные эффекты похудения на "Оземпике".
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.
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