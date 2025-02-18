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Эндокринолог оценила супер средство для похудения от Елены Малышевой

1:25
Шоу-бизнес

Врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Наталья Балашова объяснила, действительно ли средство для похудения Елены Малышевой является прорывом в медицине.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Телеведуща Елена Малышева заявила, что препарат "Тирзетта" эффективен в борьбе с ожирением.

Врач отметила, что ничего нового теледоктор не сообщила.

"Об этом препарате все знают. Препарат так же, как и предыдущий, который вы назвали, влияет на снижение, позволяет снизить массу тела", — объяснила специалист в беседе с Pravda.Ru.

Медик не исключила, что у препарата могут быть побочные эффекты, такие как аллергические реакции, тошнота.

"У "Оземпика" были проблемы с поджелудочной железой, была вероятность рака щитовидной железы. И вот совсем недавно появилась информация о том, что влияет на зрение", — объяснила эксперт.

Балашова подчеркнула, что худеть следует самостоятельно, а не при помощи препаратов.

"Регуляция питания, формирование правильных пищевых привычек, физическая активность. Как вспоможение, как помощь в похудении, если не помогает еда и движение, если не помогает изменение пищевых привычек", — посоветовала правильный подход к снижению веса врач.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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