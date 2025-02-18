Собчак о результатах премии BAFTA: радуюсь за Юру

Ксения Собчак рассказала, чем закончилась для российского актёра Юрия Борисова номинация на престижную кинематографическую премию BAFTA.
Собчак объяснила, что Юрий Борисов 16 февраля не получил награды на церемонии BAFTA, однако у российского актёра, по словам Ксении, появилось другое достижение.
"Аккаунт Louis Vuitton в запрещённой соцсети выложил Юру среди прочих звёзд, которых бренд "одел" в этот вечер. Радуюсь и за Юру, и за Марка — вчера оба смотрелись очень по-голливудски", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Ранее Ксения Собчак поведала, какое впечатление на неё произвёл новый фильм с участием номинанта на "Оскар" Юрия Борисова. Речь идёт о фильме российского производства "Пророк", в котором актёр сыграл роль солнца русской поэзии Александра Пушкина.
Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.
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