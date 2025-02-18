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Собчак о результатах премии BAFTA: радуюсь за Юру

0:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, чем закончилась для российского актёра Юрия Борисова номинация на престижную кинематографическую премию BAFTA.

Актёр Юрий Борисов
Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman
Актёр Юрий Борисов

Собчак объяснила, что Юрий Борисов 16 февраля не получил награды на церемонии BAFTA, однако у российского актёра, по словам Ксении, появилось другое достижение.

"Аккаунт Louis Vuitton в запрещённой соцсети выложил Юру среди прочих звёзд, которых бренд "одел" в этот вечер. Радуюсь и за Юру, и за Марка — вчера оба смотрелись очень по-голливудски", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее Ксения Собчак поведала, какое впечатление на неё произвёл новый фильм с участием номинанта на "Оскар" Юрия Борисова. Речь идёт о фильме российского производства "Пророк", в котором актёр сыграл роль солнца русской поэзии Александра Пушкина.

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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