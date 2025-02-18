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Ксения Бородина показала четыре поколения своей семьи по женской линии

0:50
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина трогательно поздравила с днём рождения свою бабушку.

Телеведущая Ксения Бородина с семьёй
Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина с семьёй

Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях семейные снимки. На фото запечатлена она с дочерьми Марусей и Теей, с мамой и бабушкой.

Таким образом она собрала вместе четыре поколения своей семьи по женской линии.

Ксения назвала бабушку своей второй мамой. Она пожелала родственнице в честь 88-летия здоровья.

"Ты для меня один из самых важных людей в моей жизни. Ты меня воспитала, ты меня окутала любовью и добротой. Живи до 100 лет, а то и больше", — написала Ксения под снимками.

Ранее Николай Сердюков показал, как будут выглядеть их общие с Ксенией Бородиной дети.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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