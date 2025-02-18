Готовящаяся к свадьбе с Сердюковым Бородина совершила неромантичный поступок, заявив, что это нормально в наше время

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения и Бородина и Николай Сердюков приняли участие в "Шоу Воли" и рассказали, как они относятся к заключению брачного договора.

Фото: commons.wikimedia.org by artemtation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обручальные кольца

Сердюков заявил, что с удовольствием подпишет этот договор ради спокойствия невесты, хотя он и не собирается ничего у неё забирать в случае развода. Что касается Ксении, она не просто за подписание договора: она его уже составила.

"Я спокойно отношусь к таким бумагам. У меня уже составлен, есть. Это нормально в наше время, почему бы и нет?" — высказалась Бородина.

Она добавила, что с обоими бывшими мужьями расходилась без споров о разделе имущества. Бородина никогда не претендовала на то, что не было в её собственности, и бывшие мужья тоже не старались ничего у неё забрать. Оба раза брачный договор не был заключён.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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