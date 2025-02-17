Погребняк поддержала Муцениеце, у которой состоялся тяжёлый разговор с сыном

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Блогер Мария Погребняк отреагировала на рассказ актрисы Агаты Муцениеце, которую расстроил разговор с 12-летним сыном Тимофеем.

Фото: https://vk.com/agata_muceniece by Инстаграм Агаты Муцениеце is licensed under public doman Актриса Агата Муцениеце

Погребняк поддержала актрису Агату Муцениеце, у которой состоялся тяжёлый разговор с сыном.

Мария уверена, что сейчас актрисе очень непросто.

"Мне даже трудно представить всю боль, которую испытывает материнское сердце Агаты Муцениеце", — написала в своём Telegram-канале звезда.

Муцениеце поведала, что впервые за длительный срок случайно встретила сына-подростка в супермаркете. Между ней и наследником состоялся неприятный разговор.

Ранее психолог объяснила, как на детях Муцениеце и Павла Прилучного отразится публичный конфликт родителей.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



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