Погребняк поддержала Муцениеце, у которой состоялся тяжёлый разговор с сыном

Блогер Мария Погребняк отреагировала на рассказ актрисы Агаты Муцениеце, которую расстроил разговор с 12-летним сыном Тимофеем.
Погребняк поддержала актрису Агату Муцениеце, у которой состоялся тяжёлый разговор с сыном.
Мария уверена, что сейчас актрисе очень непросто.
"Мне даже трудно представить всю боль, которую испытывает материнское сердце Агаты Муцениеце", — написала в своём Telegram-канале звезда.
Муцениеце поведала, что впервые за длительный срок случайно встретила сына-подростка в супермаркете. Между ней и наследником состоялся неприятный разговор.
Ранее психолог объяснила, как на детях Муцениеце и Павла Прилучного отразится публичный конфликт родителей.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
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