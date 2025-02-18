Оксана Самойлова показала, чем кормит свою козу Мими

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова показала необычный рацион своего парнокопытного питомца.

Фото: https://vk.com/samoylovaoxxana by ВК-аккаунт Оксаны Самойловой is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Оксана Самойлова опубликовала видео в социальных сетях, на котором её коза по кличке Мими атакует обеденный стол.

Блогер отругала Джигана за то, что он избаловал козу, которая, по словам Оксаны, "страх потеряла".

Джиган попытался отогнать козу словами: "А то мама ругается".

Мими сначала покусилась на сосиску Джигана, однако потом переключилась на вафли, откусывая по кусочку от кондитерского изделия прямо с тарелки с обеденного стола.

Самойлова объяснила Мими, что ей следовало бы спросить у своих сородичей, чем должны питаться козы.

Ранее Оксана Самойлова разыграла Джигана в честь 14 февраля.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.



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