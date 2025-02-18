Дело не в сепарации: сын Полин Гагариной рассказал, как он относится к постоянным сравнениям с матерью

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Кислов рассказал в проекте "ШБ-шоу", как он относится к постоянным сравнениям со своей матерью Полиной Гагариной.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полина Гагарина

Кислов понимает, что это неизбежная участь сына знаменитой мамы, к тому же он очень любит и уважает её, но всё же ему бы хотелось, чтобы его воспринимали как отдельную личность.

"Отчасти везде идёт посыл про маму, и ты стоишь как маменькин сыночек. На самом деле я очень стараюсь, мечтаю просто тихо идти к своей цели, потому что всю жизнь мою так или иначе будут сравнения всегда и везде, где бы я ни был. Конечно, я безумно люблю маму, горжусь ею. Она мой самый близкий человек. Дело не в сепарации, просто я отдельный человек, и она отдельный человек", — поделился Андрей.

Также у Кислова есть ещё один близкий человек. Он уже давно встречается с певицей Викторией Соломахиной, которую тоже сравнивали с Полиной Гагариной из-за светлых волос и голубых глаз. Вместе с Викторией Андрей записывает песни, и она призналась, что считает совместные занятия музыкой самым романтичным, что может быть.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).



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