Лолита Милявская заявила, что у неё нет денег даже на еду

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Столкнувшаяся с очередными проблемами с проведением концертов Лолита Милявская рассказала о своём плачевном финансовом положении.

Фото: https://vk.com/lolitasu?ysclid=m7917wdaq5738496989 by Вк-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman Певица Лолита Милявская

Лолита Милявская записала видео, которое она посвятила "всем молоденьким тёлочкам".

"Я ничего не жру, потому что денег у меня нет. Жду когда кто-нибудь оставит кусок хлебушка", — сказала звезда.

Лолита объяснила, что собирается найти мастерскую, где делают частные борты из картона.

Певица задумалась также над тем, чтобы накачать себе губы, однако её останавливает то, что губы после накачки становятся похожи на куриную пятую точку.

В предыдущем видео Милявская пожаловалась на то, что для согласования её концерта в Волгограде ей нужно получить разрешение в ФСБ, полиции и Минкультуры Волгограда.

Ранее Лолита пригрозила по-мужски разобраться с критикующим её депутатом один на один.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и Украинская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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