Мама Моргенштерна* рассказала о сложной судьбе рэпера

Мама рэпера Моргенштерна* трогательно обратилась к сыну в честь его 27-летия.
Рэпер Моргенштерн* празднует 27-й день рождения. В честь этого мама музыканта разместила в соцсетях кадры, на которых Алишер запечатлён ещё совсем ребёнком. Видео было сделано зимой 2004 года.
Женщина пожелала наследнику здоровья, желания созидать и двигаться вперёд. Она признала, что судьба у её мальчика складывается сложно.
"На тебя было столько давления, которое не каждый мужик, умудренный десятками лет, выдержит. У тебя был ранний и сложный забег с препятствиями", — написала Марина Моргенштерн.
Она отметила, что даже когда Алишеру было плохо, он не переставал помогать детям. Женщина отметила, что иметь такого сына для неё торжество.
Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн* встал на путь исправления и свёл зловещие татуировки с лица.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (англ. Morgenshtern) — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.
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