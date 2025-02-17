Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта часть тела помогает собаке не только бегать, но и спасаться от опасности
Готовим высокобелковую шаверму: фигура не пострадает
Цена Lada e-Largus почти вдвое выше бензиновой версии: ставка на корпоративный сегмент
Возрастные перемены у собак: когда играть меньше, а заботиться больше
Спикер палаты представителей США порассуждал о возможности выживания западных стран
3 секрета в уходе за репчатым луком
Модные антитренды весны: вот что уходит в прошлое
Невероятное существо, способное вырабатывать электричество: как угорь превращает тело в мощную батарею
Стильная уборка: 12 вещей, которые сделают наведение порядка приятнее

Мама Моргенштерна* рассказала о сложной судьбе рэпера

1:07
Шоу-бизнес

Мама рэпера Моргенштерна* трогательно обратилась к сыну в честь его 27-летия.

Рэпер Моргенштерн
Фото: https://telegram.me/s/alisherhateu by Телеграм-канал рэпера Моргенштерна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рэпер Моргенштерн

Рэпер Моргенштерн* празднует 27-й день рождения. В честь этого мама музыканта разместила в соцсетях кадры, на которых Алишер запечатлён ещё совсем ребёнком. Видео было сделано зимой 2004 года.

Женщина пожелала наследнику здоровья, желания созидать и двигаться вперёд. Она признала, что судьба у её мальчика складывается сложно. 

"На тебя было столько давления, которое не каждый мужик, умудренный десятками лет, выдержит. У тебя был ранний и сложный забег с препятствиями", — написала Марина Моргенштерн.

Она отметила, что даже когда Алишеру было плохо, он не переставал помогать детям. Женщина отметила, что иметь такого сына для неё торжество.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн* встал на путь исправления и свёл зловещие татуировки с лица.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (англ. Morgenshtern) — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки Аудио 
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Еда и рецепты
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло Аудио 
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Еда и рецепты
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена? Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
ПВО NASAMS. Как западное супероружие уничтожают даже беспилотники Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
В США признали отсутствие интереса Индии к закупке американских F-35
Спикер палаты представителей США порассуждал о возможности выживания западных стран
3 секрета в уходе за репчатым луком
Модные антитренды весны: вот что уходит в прошлое
Невероятное существо, способное вырабатывать электричество: как угорь превращает тело в мощную батарею
Стильная уборка: 12 вещей, которые сделают наведение порядка приятнее
Худеем вкусно: эти блины можно есть хоть каждый день без вреда для фигуры
Конор Макгрегор пригласил Емельяненко в лигу кулачных боёв
Мама Моргенштерна* рассказала о сложной судьбе рэпера
В Надым прибыли икринки форели: новый этап в разведении лососевых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.