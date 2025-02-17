Певица Алсу показала, как выглядела в 16 лет

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу показала себя совсем юную. Поклонники певицы с трудом узнали звезду.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman Певица Алсу

41-летняя певица Алсу опубликовала в социальных сетях обложку журнала "Смена", датируемую февралём 2000 года.

На обложке запечатлена Алсу так, как она выглядела 25 лет назад. 16-летняя начинающая артистка была блондинкой с короткой стрижкой.

Фанаты исполнительницы хита "Зимний сон" отметили, что с возрастом звезда стала только краше.

Ранее Алсу показала, как отметила День влюблённых. Пережившая тяжёлый развод с бизнесменом Яном Абрамовым певица констатировала, что ей не везёт в любви.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).



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