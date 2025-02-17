Певица Алсу показала, как выглядела в 16 лет

Певица Алсу показала себя совсем юную. Поклонники певицы с трудом узнали звезду.
41-летняя певица Алсу опубликовала в социальных сетях обложку журнала "Смена", датируемую февралём 2000 года.
На обложке запечатлена Алсу так, как она выглядела 25 лет назад. 16-летняя начинающая артистка была блондинкой с короткой стрижкой.
Фанаты исполнительницы хита "Зимний сон" отметили, что с возрастом звезда стала только краше.
Ранее Алсу показала, как отметила День влюблённых. Пережившая тяжёлый развод с бизнесменом Яном Абрамовым певица констатировала, что ей не везёт в любви.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).
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Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.