Агата Муцениеце рассказала о тяжёлой встрече с сыном Тимофеем

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на поведение 12-летнего сына Тимофея, встреча с которым получилась не из приятных.
Агата Муцениеце рассказал, что случайно встретилась в супермаркете лицом к лицу с сыном-подростком, который живёт у её бывшего мужа Павла Прилучного.
Она объяснила, что после концерта Петра Дранги они заехали в магазин, где и увидели Тимофея.
"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном", — пожаловалась подписчикам Муцениеце.
Ранее Павел Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в честь его дня рождения. Он пригласил на торжество аниматора в костюма капитана Джека Воробья и завалил наследника подарками.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
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