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Агата Муцениеце рассказала о тяжёлой встрече с сыном Тимофеем

0:51
Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на поведение 12-летнего сына Тимофея, встреча с которым получилась не из приятных.

Актриса Агата Муцениеце
Фото: https://vk.com/agata_muceniece by ВК-аккаунт Агаты Муцениеце is licensed under public doman
Актриса Агата Муцениеце

Агата Муцениеце рассказал, что случайно встретилась в супермаркете лицом к лицу с сыном-подростком, который живёт у её бывшего мужа Павла Прилучного.

Она объяснила, что после концерта Петра Дранги они заехали в магазин, где и увидели Тимофея.

"Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще странно, как так мальчик мог… Ладно, не будем о грустном", — пожаловалась подписчикам Муцениеце.

Ранее Павел Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в честь его дня рождения. Он пригласил на торжество аниматора в костюма капитана Джека Воробья и завалил наследника подарками. 

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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