Певица Алсу выдвинула ряд серьёзных требований к бывшему мужу

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу решила устроить бывшему мужу Яну Абрамову несладкую жизнь с помощью судебных исков.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman Певица Алсу

Как сообщает "СтарХит" юридические представители певицы подали в Мосгорсуд несколько жалоб, потребовав запретить Яну Абрамову покидать пределы России.

Кроме того, иски содержат требование арестовать 10 объектов недвижимости, которые, по мнению Алсу, при покупке были зарегистрированы на третьих лиц.

Суд не нашёл законным требование ограничить выезд Абрамова за рубеж, однако имущество супругов было признано общим. Делить Алсу и Ян будут особняк, земельный участок, а также восемь жилых помещений.

Ранее певица Алсу рассказала, каким будет её будущий супруг.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).



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