Лера Кудрявцева пожаловалась на отсутствие романтики в браке

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как невесело прошёл её День влюблённых.

Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева позавидовала своей подруге, юристу Кате Гордон, супруг которой повёл её в ресторан в честь 14 февраля.

"Я, конечно, рада за неё, но не от всей души", — выразила свои эмоции звезда ТВ.

Лера объяснила, что в знаменательный день её муж, хоккеист Игорь Макаров, находится на базе, так как у него игры. Сама она работает в этот день.

"Мы вообще как-то к романтике не очень. Ну типа мне дома посидеть больше в кайф, если честно", — рассказала об отсутствии романтики в браке знаменитость.

Она признаёт, что и ей, и мужу просто лень выходить в свет.

"Так и живём", — отметила Кудрявцева.

Ранее певица Алсу показала, как отметила День влюблённых и признала, что ей не везёт в любви.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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