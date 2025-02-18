Татьяна Лазарева* сделала шокирующее заявление о Михалкове и Рязанове

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева* (внесена Минюстом в список иноагентов и Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) дала интервью Михаилу Козыреву** (внесён Минюстом в список иноагентов) и порассуждала о творчестве Никиты Михалкова и Эльдара Рязанова.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Михалков

Журналист высказал мнение о том, что Михалков был гениальным режиссёром, снимавшим в своё время шедевры, но потом стал создавать фильмы, которые невозможно смотреть. Лазарева* согласилась и прибавила, что то же самое можно сказать о Рязанове. По мнению телеведущей, было бы лучше, если бы они умерли в молодости. Тогда эти режиссёры остались бы в памяти поколений исключительно как талантливые мастера.

"Может быть, нам нужно просто умереть молодыми. Не нам, точнее, а им", — заявила Лазарева*.

Отрывок из интервью опубликован в Telegram-канале "Хуже и не скажешь".

Уточнения

Татья́на Ю́рьевна Ла́зарева (род. 21 июля 1966, Новосибирск) — российская актриса телевидения и дубляжа, телеведущая, певица, ютубер, общественный деятель. Двукратный лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Лучшая развлекательная программа» (2003) и «Лучший ведущий развлекательной программы» (2006).



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