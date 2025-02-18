Юная невеста Григория Лепса стала причиной банкротства певца

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Григорий Лепс уже долгие годы был не только востребованным певцом, но и успешным предпринимателем. Он создал несколько бизнесов, в том числе компанию "Хлебное подворье", "Лепс-оптику" и турфирму "Алтайтревел", однако в последнее время они перестали приносить исполнителю доход.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

Усугубляет положение то, что Лепс стал тратить много денег на перелёты в Россию своей невесты Авроры. Она вынуждена жить на две страны, поскольку получает высшее образование в Лондоне.

"Она вчера прилетела ко мне. Я её попросил. Правда, эти перелёты выматывают мои кошельки, но мы давно не виделись", — приводит слова Лепса издание "7 Дней".

Поклонники обеспокоены отношениями своего кумира и его невесты. Они не уверены, что Аврора справится с трудностями, с которыми связаны миллионные долги Лепса.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.