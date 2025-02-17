Илон Маск в своём стиле: слухи о 13-м ребёнке прокомментировал мемной фразой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Один из пользователей Сети написал пост о том, что писательница Эшли Сент-Клер пять лет пыталась обольстить Илона Маска и теперь родила его 13-го ребёнка.

Фото: flickr.com by Brian Solis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Илон Маск

"Ого", — написал Маск в ответ на это сообщение.

После лаконичного комментария Маска Эшли сама обратилась к нему. В своём обращении она возмутилась, что он не стремится общаться с ней, не интересуется своим ребёнком, а вместо этого отвечает на чужие сплетни.

"Илон, я пыталась связаться с тобой в течение последних нескольких дней, но ты так и не ответил. Когда ты собираешься поговорить со мной вместо того, чтобы публично отвечать на клевету человека, который только что опубликовал мои фотографии в нижнем белье в 15 лет?" — написала Эшли.

Вскоре она удалила этот пост. Представитель писательницы заявил в разговоре с Page Six, что она ведёт переговоры с Маском по поводу ребёнка.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.



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