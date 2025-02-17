Рома Жуков пообещал 100 тысяч рублей тому, кто вернёт ему пропавшего кота Марселя

Рома Жуков рассказал в программе "Ты не поверишь!", что у него пропал породистый кот по кличке Марсель. Это произошло по вине рабочих, которые делали ремонт в подмосковном доме музыканта. Несмотря на запрет, они открыли окна, и Марсель выпрыгнул на улицу.
"Он, видимо, спрыгнул с третьего этажа, и всё — пропал. Его, конечно, могли украсть, потому что видно, что дорогая кошка. От четырёх тысяч евро и выше. И сидят, молчат", — поделился Жуков.
Он пообещал заплатить 100 тысяч рублей тому, кто вернёт ему Марселя, и рассказал о родословной своего питомца.
"Это камышовый кот, камышовая рысь. Папа у него камышовый кот, настоящий, дикий, который на болотах живёт. За змеями охотится, за утками", — сказал Жуков.
Рома́н Влади́мирович Жу́ков (известный как Рома Жуков) (род. 19 апреля 1967, Орёл) — советский и российский музыкант, певец и композитор, экс-участник группы «Мираж».
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