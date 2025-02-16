Шерон Стоун показала свою мать после падения и госпитализации

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Шерон Стоун в личном блоге опубликовала видео, на котором её мать находится в больнице после падения.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Шерон Стоун в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мать Шерон Стоун

В этом видео 92-летняя женщина поздравляет всех с Днём святого Валентина. На её лице видны синяки и кровоподтёки, что свидетельствует о недавнем падении. Как объяснила Шерон Стоун, её мать была госпитализирована из-за этого инцидента.

"Это история о стойкости и силе характера. О том, как можно встать после падения в 92 года. Моя мама — настоящий чемпион", — с гордостью поделилась актриса.

Сама Шерон Стоун в 2001 году пережила кровоизлияние в мозг и обширный инсульт, что стало причиной потери её ролей в Голливуде. По её словам, после этого у неё начались серьёзные проблемы с памятью, и она не могла запоминать реплики героев.

Ранее продюсер Евгений Бабичев объяснил, почему считает отмену концертов Лолиты несправедливой.

Уточнения

Шэ́рон Вонн Сто́ун (англ. Sharon Vonne Stone; род. 10 марта 1958) — американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинантка на премию «Оскар».



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