Продюсер Бабичев заступился за Лолиту после отмены концертов: только она отдувается

Музыкальный продюсер Евгений Бабичев считает несправедливой массовую отмену концертов певицы Лолиты после её участия в скандальной "голой" вечеринке. Он напомнил, что артистка была не единственной, кто присутствовал на этом мероприятии.

Фото: youtube.com by канал Алла Шишкина / Без воды, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лолита Милявская

В разговоре с NEWS. RU Бабичев отметил, что певица Анна Asti восстановила свои прежние гонорары, а музыкант Филипп Киркоров объявил о возвращении на сцену.

"Только одна Лолита получает больше всех, как будто она больше всех виновата и больше всех участвовала в этом событии. Но я хочу напомнить, что поведение Лолиты на "голой" вечеринке не отличалось от того, что она делала на сцене все эти годы", — пояснил продюсер.

Бабичеву обидно за исполнительницу, которая зарабатывает на жизнь концертами и выступлениями. Он отметил, что больше неё пострадала только блогерша Анастасия Ивлеева. Он призвал перестать "кошмарить" артистку, так как у неё есть аудитория, которая любит её песни.

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Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и Украинская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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