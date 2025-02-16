Чеботина вышла из себя из-за обвинений в плагиате

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Певица Люся Чеботина прокомментировала видео в интернете, в котором её сравнивают с американской звездой Тейлор Свифт и обвиняют в подражании.

Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Люся Чеботина

Авторы ролика обратили внимание на то, что российская исполнительница вышла на сцену в наряде, похожем на образ зарубежной коллеги. Люся Чеботина ответила на это сравнение и подчеркнула, что не стремилась копировать чужой стиль.

Она напомнила, что многие артистки, в том числе Тина Тёрнер, носили подобные наряды на протяжении истории поп-индустрии. Люся Чеботина выразила зависть к тем, кто может создавать такие видео, и добавила, что не понимает, почему в первую очередь критикуют соотечественников.

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Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.



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