Телеведущий Куличков раскрыл, почему решил заняться своим здоровьем

Алексей Куличков, известный телеведущий, начал внимательнее относиться к своему здоровью после того, как его жена Ольга дала ему наставления.
В интервью программе "Ты не поверишь!" он рассказал, что не собирался следовать указаниям супруги, так как всегда считал себя сильным и уверенным в себе мужчиной.
"Но потом что-то произошло… И она сказала мне: "Я же тебе говорила! Всё время тебя направляла, а ты меня не слушал". У нас молодая семья, есть ребёнок, и мы должны думать о нашем здоровье", — поделился артист.
По словам Куличкова, он начал заботиться о себе в марте 2023 года, после того как попал в больницу из-за гипертонического криза. Он объяснил, что причиной болезни стал стресс, вызванный напряжённой работой над сериалами "След" и "Свидетели".
Ранее Ярослав Сумишевский рассказал, как складываются отношения между его двумя детьми.
Алексе́й Никола́евич Куличко́в (род. 19 апреля 1976, Пенза, СССР) — российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, педагог, шоумен, телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!