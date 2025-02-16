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Телеведущий Куличков раскрыл, почему решил заняться своим здоровьем

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алексей Куличков, известный телеведущий, начал внимательнее относиться к своему здоровью после того, как его жена Ольга дала ему наставления.

Алексей Куличков
Фото: youtube.com by канал Виталий Федорин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Куличков

В интервью программе "Ты не поверишь!" он рассказал, что не собирался следовать указаниям супруги, так как всегда считал себя сильным и уверенным в себе мужчиной.

"Но потом что-то произошло… И она сказала мне: "Я же тебе говорила! Всё время тебя направляла, а ты меня не слушал". У нас молодая семья, есть ребёнок, и мы должны думать о нашем здоровье", — поделился артист.

По словам Куличкова, он начал заботиться о себе в марте 2023 года, после того как попал в больницу из-за гипертонического криза. Он объяснил, что причиной болезни стал стресс, вызванный напряжённой работой над сериалами "След" и "Свидетели".

Ранее Ярослав Сумишевский рассказал, как складываются отношения между его двумя детьми.

Уточнения

Алексе́й Никола́евич Куличко́в (род. 19 апреля 1976, Пенза, СССР) — российский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, педагог, шоумен, телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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