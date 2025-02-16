Ярослав Сумишевский честно рассказал о реакции дочери на появление младшего брата

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Ярослав Сумишевский в программе "Судьба человека" рассказал, что его дочь Ксения не сразу приняла своего младшего брата Мирослава из-за ревности.

Фото: youtube.com by канал StarsЭксклюзив, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ярослав Сумишевский

Впервые артист стал отцом, когда только поступил в Сахалинское училище искусств. Его родители настояли на свадьбе, так как избранница Ярослава забеременела. Однако, стремясь к карьере на сцене, Сумишевский переехал в Москву, где встретил директора Наталью Бородкину.

Ярослав развёлся с первой женой и женился на Наталье. В новой семье родился мальчик, которого назвали Мирославом.

"Ксюша, по-моему, даже заплакала. Она очень ревностно отнеслась к появлению брата: ведь папа уже ушёл из семьи, а тут ещё и ребёнок. Я подозреваю, что она думала, что я забуду о ней, стану не нужен", — поделился Сумишевский.

Ксения подтвердила слова отца и отметила, что именно такие мысли посещали её в тот период.

Вторая жена Сумишевского погибла в автокатастрофе, оставив его одного с трёхлетним ребёнком. Но он не сдался и нашёл новую любовь, которая нашла общий язык с его наследниками.

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Уточнения

Ярослав Александрович Сумишевский (род. 18 октября 1983, Шахтёрск, Сахалинская область) — российский эстрадный певец, основатель и бессменный ведущий интернет-проекта «Народный Махор», участник шоу Первого канала «Три аккорда» (2018).



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